CDW dépasse ses estimations pour le quatrième trimestre grâce à une demande soutenue de solutions informatiques

(Mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 2)

CDW CDW.O a battu les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice du quatrième trimestre mercredi, les clients continuant d'investir dans l'intelligence artificielle et l'adoption du cloud.

Les actions de la société basée à Vernon Hills, dans l'Illinois, ont augmenté de 4,9 % dans les premiers échanges.

Le fournisseur de solutions informatiques a bénéficié de la demande pour des projets de base, notamment la sécurité des réseaux et la migration vers le cloud, car les clients accordent la priorité aux dépenses de sécurité, de fiabilité et de continuité opérationnelle malgré des budgets plus serrés.

"Alors que les clients ont continué à faire face à des conditions commerciales incertaines, notre capacité à fournir des résultats à travers le continuum du matériel, des logiciels et des services a entraîné une forte croissance de la marge brute et de la marge", a déclaré le directeur financier Albert Miralles.

Les résultats positifs ont été soutenus par la large gamme de produits de CDW et son exposition à de multiples groupes de clients. Les clients du secteur de la santé et des entreprises continuent d'investir, tandis que la croissance des petites entreprises est stimulée par l'adoption de solutions en nuage et de flux de travail d'IA.

La société a déclaré un chiffre d'affaires net de 5,51 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 5,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 2,57 dollars par action, supérieur aux estimations de 2,44 dollars.