 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CDP Equity veut se renforcer au capital de Nexi, l'action grimpe
information fournie par Zonebourse 25/05/2026 à 11:35

Nexi signe un gain de plus de 5,5% à environ 3,57 EUR en fin de matinée à Milan, soutenu par la perspective d'un renforcement de l'institution publique italienne CDP Equity (Cassa Depositi e Prestiti) au capital du fournisseur de solutions de paiement.

CDP Equity, filiale de CDP Group, dont le ministère italien de l'Économie et des Finances détient près de 83% du capital, a fait part de son intention de porter sa participation dans Nexi jusqu'à 29,9% du capital, contre 19,1% à l'heure actuelle.

Si l'institution financière n'a pas pour autant l'intention de lancer une offre publique d'achat sur l'ensemble du capital, le marché y voit un actionnaire public plus engagé pour stabiliser le dossier et accompagner un actif jugé stratégique dans les paiements numériques européens.

Pour rappel, sur la base du cours actuel de son action, Nexi capitalise actuellement 3,96 MdsEUR, mais porte une dette nette qui devrait atteindre 4,5 MdsEUR d'ici la fin de l'année. Sa valeur d'entreprise est donc déjà voisine de 8,4 MdsEUR.

Valeurs associées

NEXI
3,582 EUR MIL -0,56%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 175,57 -1,00%
HAFFNER ENERGY
0,374 +46,67%
Pétrole Brent
98,68 +2,47%
KALRAY
13,22 +0,15%
SOITEC
167,5 -4,99%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank