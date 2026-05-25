CDP Equity veut se renforcer au capital de Nexi, l'action grimpe

Nexi signe un gain de plus de 5,5% à environ 3,57 EUR en fin de matinée à Milan, soutenu par la perspective d'un renforcement de l'institution publique italienne CDP Equity (Cassa Depositi e Prestiti) au capital du fournisseur de solutions de paiement.

CDP Equity, filiale de CDP Group, dont le ministère italien de l'Économie et des Finances détient près de 83% du capital, a fait part de son intention de porter sa participation dans Nexi jusqu'à 29,9% du capital, contre 19,1% à l'heure actuelle.

Si l'institution financière n'a pas pour autant l'intention de lancer une offre publique d'achat sur l'ensemble du capital, le marché y voit un actionnaire public plus engagé pour stabiliser le dossier et accompagner un actif jugé stratégique dans les paiements numériques européens.

Pour rappel, sur la base du cours actuel de son action, Nexi capitalise actuellement 3,96 MdsEUR, mais porte une dette nette qui devrait atteindre 4,5 MdsEUR d'ici la fin de l'année. Sa valeur d'entreprise est donc déjà voisine de 8,4 MdsEUR.