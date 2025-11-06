 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 023,04
-0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CCC Intelligent plonge alors qu'Advent cède sa participation dans une offre secondaire de 291 millions de dollars
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de CCC Intelligent Solutions

CCC.O , plateforme basée sur le cloud pour l'industrie de l'assurance, ont baissé de 1,1 % à 7,75 $ avant le marché après une offre secondaire d'environ 291 millions de dollars ** CCC, basée à Chicago, a annoncé mercredi dernier la vente de ~37,3 millions d'actions par la société de capital-investissement Advent International à 7,79 $, soit une décote de 0,1 % par rapport à la dernière clôture

** Advent a cédé sa participation restante de 5,8 %, sur la base des quelque 642 millions d'actions en circulation de CCC

** Goldman Sachs est le teneur de livre de l'offre

** Les actions de CCC ont chuté pour la sixième séance consécutive le mercredi, clôturant en baisse de 3,6 %, et en baisse de 33 % depuis le début de l'année

** CCC est devenu public en 2021 après sa fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) Dragoneer Growth Opportunities Corp. Advent a acheté CCC en 2017

** Sur 14 analystes couvrant CCC, la répartition des recommandations est de 10 "achat fort" ou "achat", 3 "maintien" et 1 "vente"; le PT médian est de 11,50 $, par LSEG

Valeurs associées

CCC INTELL SLTN
7,8400 USD NASDAQ -3,57%
CCC INTELL SLTN
8,7200 USD NASDAQ -0,34%
GOLDMAN SACHS GR
793,110 USD NYSE +0,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2025 à 13:45:31.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Festival international de la créativité Cannes Lions à Cannes
    WBD: CA au T3 inférieur aux attentes, scission ou vente à l'horizon
    information fournie par Reuters 06.11.2025 15:12 

    Warner Bros Discovery a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, pénalisé par la croissance modeste de son activité de streaming et un déclin persistant de son activité de télévision câblée. Le conglomérat médiatique a enregistré ... Lire la suite

  • Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Donald Trump a dit mercredi qu'il "allait s'occuper" de New York après que le socialiste Zohran Mamdani a remporté la mairie de la ville, une victoire qui, selon le président américain, porte atteinte à la "souveraineté" du pays.

  • Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Attirés par le "buzz" ou la promesse de prix bas, les clients se sont pressés mercredi au BHV à Paris, en dépit des polémiques, pour explorer le premier magasin physique au monde ouvert par Shein.

  • La drag queen Florence Konstantina Delight se prépare avant de monter sur scène dans l'une des boîtes de nuit LGBT+ d'Istanbul, le 1er novembre 2025 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )
    "Cette loi joue avec nos vies": nouvelle menace sur les LGBT+ en Turquie
    information fournie par AFP 06.11.2025 15:00 

    "Si cette loi passe, elle menacera notre existence". Devant son miroir, Florence, qui s'apprête à entrer en scène dans un club d'Istanbul, redoute un nouveau coup porté à la communauté LGBT+ en Turquie. Un projet d'amendement au code pénal, proposé par le gouvernement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank