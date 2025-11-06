CCC Intelligent plonge alors qu'Advent cède sa participation dans une offre secondaire de 291 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de CCC Intelligent Solutions

CCC.O , plateforme basée sur le cloud pour l'industrie de l'assurance, ont baissé de 1,1 % à 7,75 $ avant le marché après une offre secondaire d'environ 291 millions de dollars ** CCC, basée à Chicago, a annoncé mercredi dernier la vente de ~37,3 millions d'actions par la société de capital-investissement Advent International à 7,79 $, soit une décote de 0,1 % par rapport à la dernière clôture

** Advent a cédé sa participation restante de 5,8 %, sur la base des quelque 642 millions d'actions en circulation de CCC

** Goldman Sachs est le teneur de livre de l'offre

** Les actions de CCC ont chuté pour la sixième séance consécutive le mercredi, clôturant en baisse de 3,6 %, et en baisse de 33 % depuis le début de l'année

** CCC est devenu public en 2021 après sa fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) Dragoneer Growth Opportunities Corp. Advent a acheté CCC en 2017

** Sur 14 analystes couvrant CCC, la répartition des recommandations est de 10 "achat fort" ou "achat", 3 "maintien" et 1 "vente"; le PT médian est de 11,50 $, par LSEG