CBS vend à Byron Allen les heures de fin de soirée, alors que le Colbert Show prend fin

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CBS a déclaré lundi qu'elle transformait son créneau horaire de 23h35, après les informations locales, en un achat de temps, en le vendant à Byron Allen, après la fin du programme de fin de soirée de Stephen Colbert en mai.

CBS, qui appartient à Paramount Skydance ( PSKY.O ), transférera l'émission humoristique de Byron Allen, "Comics Unleashed", dans cette tranche horaire dans le cadre d'un accord d'achat de temps, et diffusera deux épisodes consécutifs d'une demi-heure chaque soir à partir du 22 mai, a indiqué la chaîne.

L'achat de temps, une pratique courante en fin de soirée et en début de matinée, consiste pour une chaîne à vendre un bloc spécifique de temps d'antenne à un producteur ou à une société extérieure, plutôt que de remplir ce créneau avec sa propre programmation.

L'accord porte sur la saison télévisée 2026-2027 et permettra à CBS de passer d'une situation financière difficile à une situation rentable en fin de soirée.

L'émission "The Late Show with Stephen Colbert" de Colbert, une plateforme fréquente de satire visant le président Donald Trump, mettra fin à ses 10 années d'existence sur CBS le 21 mai.

Dans le cadre de l'accord, M. Allen continuera également à louer l'heure de 12 h 37 avec une autre émission de sa société, le jeu télévisé humoristique intitulé "Funny You Should Ask".

"J'apprécie vraiment la confiance que m'accorde CBS en reprenant notre bloc comique de deux heures, Comics Unleashed et Funny You Should Ask, car le monde n'a jamais assez de rires", a déclaré M. Allen.

Le "Late Show" a débuté en 1993 avec David Letterman comme animateur après qu'il n'ait pas été retenu pour le "Tonight Show" de NBC.

Colbert était un habitué du "Daily Show" avant d'animer "The Colbert Report" sur Comedy Central. Il a repris le "Late Show" en 2015.