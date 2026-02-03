CBS rompt ses liens avec son collaborateur, le Dr Peter Attia, spécialiste de la longévité, en raison des liens avec Epstein, selon The Wrap

Attia a récemment rejoint CBS en tant que collaborateur

Dans un message sur X, Attia nie toute implication dans les activités criminelles d'Epstein

Attia a été retiré du site web de David Protein à la suite d'une controverse

CBS News PSKY.O , propriété de Paramount, devrait couper les liens avec son collaborateur, le Dr Peter Attia, un influent expert en longévité, en raison de ses relations avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, a rapporté le Wrap lundi, citant une personne au courant de la réflexion de la société mère. Le nom d'Attia apparaît plus de 1 700 fois dans les 3 millions de courriels publiés dans le cadre de l'affaire Epstein par le ministère américain de la justice vendredi.

Dans un post sur X, Attia, podcasteur et auteur du livre "Outlive: The Science and Art of Longevity", a nié lundi être impliqué dans des activités criminelles.

Il s'est toutefois excusé et a déclaré qu'il avait "honte" des courriels, qui comprenaient des "plaisanteries grossières et de mauvais goût".

Dans une note datant de 2015, M. Attia a déclaré: "Le plus gros problème pour devenir ami avec toi? La vie que tu mènes est tellement scandaleuse, et pourtant je ne peux en parler à personne..."

Dans un courriel de 2016, M. Attia a dit, en utilisant les initiales d'Epstein, "Je suis en manque de JE quand je ne le vois pas."

Epstein, un multimillionnaire qui fréquentait l'élite, a été condamné en 2008 pour avoir sollicité une mineure à des fins de prostitution. Il s'est suicidé en 2019.

CBS News et M. Attia n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

ATTIA, NOUVEAU COLLABORATEUR DE CBS

La semaine dernière, M. Attia, qui a 1,6 million de followers sur Instagram, a été nommé contributeur de CBS dans le cadre de la stratégie du rédacteur en chef Bari Weiss visant à restructurer les opérations en ajoutant 19 nouveaux contributeurs et en apportant une "mentalité de streaming" au réseau.

M. Attia est apparu en octobre dans une séquence de l'émission "60 Minutes" de CBS et a été décrit comme "à la fois un pionnier et une star dans le domaine en plein essor de la médecine de longévité".

Selon son site web personnel, M. Attia a obtenu son diplôme de médecine à l'école de médecine de l'université de Stanford et a suivi une formation à l'hôpital Johns Hopkins et à l'Institut national de la santé.

M. Attia semble avoir été retiré du site web de David Protein, une société de barres protéinées dans laquelle il a investi.

Le 29 janvier, M. Attia figurait sur la page d'accueil de la société en tant que directeur scientifique, selon une version archivée de la page web consultée à l'aide de la Wayback Machine. Le 12 janvier, il figurait sur la page "experts" de la société avec le même titre, selon une page web archivée.

Lundi, M. Attia n'apparaissait plus sur aucune des deux pages web. David Protein n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

M. ATTIA QUALIFIE LES COURRIELS D'"EMBARRASSANTS"

Dans son billet X de lundi, M. Attia a déclaré avoir rencontré Epstein sept ou huit fois à son domicile de New York entre 2014 et 2019, mais n'avoir jamais été témoin d'une activité illégale ou avoir vu Epstein accompagné d'une personne qui semblait être mineure.

"Je n'ai été impliqué dans aucune activité criminelle", a-t-il déclaré. "Mes interactions avec Epstein n'avaient rien à voir avec l'abus sexuel ou l'exploitation de quiconque.

"Cela dit, je m'excuse et je regrette de m'être mis dans une position où des courriels, dont certains sont embarrassants, de mauvais goût et indéfendables, sont maintenant publics, et c'est ma faute. J'accepte cette réalité et l'humiliation qui en découle", a-t-il déclaré.

M. Epstein est décédé alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel. Il avait plaidé non coupable.