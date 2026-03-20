CBS News va licencier 6 % de ses effectifs, selon une source

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CBS News va licencier environ 6% de ses effectifs, selon une source au fait du dossier. Il s'agit de la dernière mesure prise par la nouvelle rédactrice en chef Bari Weiss pour réorganiser la chaîne et améliorer son audience afin de rattraper ses rivaux ABC et NBC.

"Ce n'est un secret pour personne que le secteur de l'information est en train de changer radicalement et que nous devons changer avec lui", selon un mémo envoyé vendredi aux employés par Weiss et Tom Cibrowski, président de CBS News, qui a été vu par Reuters.

Il n'a pas été précisé dans l'immédiat quelles étaient les unités opérationnelles ou les émissions concernées par les licenciements.

Des journalistes de renom comme Anderson Cooper, correspondant de "60 Minutes" , ont quitté CBS News depuis que Weiss a pris la direction de en tant que nouvelle rédactrice en chef de la chaîne en octobre, à la suite de l'achat par Paramount Skydance PSKY.O de son journal The Free Press.

Mme Weiss cherche à réorganiser la salle de rédaction et à introduire une "mentalité de flux" au sein de la chaîne. Elle a dévoilé sa stratégie en janvier en ajoutant 19 nouveaux collaborateurs tout en se concentrant sur la restructuration des opérations et le lancement de la couverture des actualités sur les plates-formes numériques.

Les employés concernés par les derniers licenciements devraient en être informés d'ici la fin de la journée, selon le mémo.

"De nouvelles audiences se développent dans de nouveaux endroits, et nous allons de l'avant avec des plans ambitieux de croissance et d'investissement afin d'être là pour eux... certaines parties de notre salle de rédaction doivent être réduites pour faire de la place aux choses que nous devons construire pour rester compétitifs", indique le mémo.

Variety a été le premier à annoncer la réduction des effectifs.