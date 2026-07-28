CBS News recrute de nouveaux talents pour “60 Minutes” après une refonte en profondeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jaspreet Singh

L'émission “60 Minutes” de CBS News s'enrichit de plusieurs nouveaux visages, parmi lesquels Ross Douthat, chroniqueur à la rubrique Opinion du New York Times, et l'auteur Sebastian Junger, selon une note de service publiée mardi, alors que le magazine d'actualité télévisé remanie sa grille de programmes après un remaniement majeur .

Il s’agit des premières embauches majeures du producteur exécutif de “60 Minutes”, Nick Bilton , depuis qu’il a remplacé, en début d’année, Tanya Simon , la première femme à avoir occupé ce poste au sein de l’émission.

Voici quelques détails:

* Selon la note de service, Douthat rejoindra CBS News en tant que correspondant de “60 Minutes”.

* Norah O'Donnell, figure de proue du réseau CBS, sera correspondante pour le magazine.

* Outre Junger, l’émission accueille Gianna Toboni et Trevor Phillips en tant que collaborateurs.

* Junger est largement connu pour son best-seller “The Perfect Storm” et sa carrière comprend des travaux acclamés en tant que documentariste et correspondant de guerre. Il a également co-réalisé le film documentaire “Restrepo”, nominé aux Oscars.

* Gianna Toboni possède une dizaine d’années d’expérience en tant que correspondante senior pour Vice News et Vice sur HBO, et a récemment été journaliste pour CNN.

* Phillips, dont la nomination au poste de correspondant senior chargé des affaires internationales chez CBS News avait déjà été annoncée, travaillera depuis le bureau londonien de CBS, précise la note.