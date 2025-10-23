CBRE augmente après le relèvement des prévisions pour 2025 pofit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de la société de services immobiliers CBRE CBRE.N sont en hausse de près de 4 % à 170 $ avant le marché

** La société augmente son bénéfice annuel en citant la forte demande pour la location et la gestion des installations

** CBRE prévoit un bénéfice de base par action pour 2025 de 6,25 $ à 6,35 $, en hausse par rapport à 6,10 $ à 6,20 $

** La société affiche un bénéfice net de 363 millions de dollars au troisième trimestre, soit un bénéfice par action de 1,21 $, contre 225 millions de dollars, soit 73 cents par action, il y a un an.

** Le chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre a augmenté de 13,5 % pour atteindre 10,26 milliards de dollars, contre 9,04 milliards de dollars l'année précédente

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 24,7 % depuis le début de l'année