CBRE achète Pearce Services pour 1,2 milliard de dollars afin de développer son portefeuille d'infrastructures

La société de services immobiliers CBRE Group Inc CBRE.N a déclaré mardi qu'elle avait acquis la société de maintenance d'infrastructures Pearce Services auprès de New Mountain Capital pour environ 1,2 milliard de dollars en espèces, avec un complément de prix potentiel pouvant atteindre 115 millions de dollars.

L'opération renforce le portefeuille de services techniques de CBRE alors que la demande d'infrastructures augmente dans les domaines des télécommunications, de l'énergie et de la recharge des véhicules électriques.

Pearce fera partie de l'unité Building Operations & Experience de CBRE et devrait immédiatement augmenter les bénéfices de base de CBRE.

"Cette acquisition complète notre présence importante et croissante dans les infrastructures numériques et énergétiques", a déclaré Bob Sulentic, directeur général de CBRE. "Elle ouvre également de nouvelles voies de croissance considérables pour CBRE sur les marchés où les besoins en services de Pearce augmentent rapidement."

Pearce fournit des services d'ingénierie de conception, de maintenance et de réparation pour les infrastructures critiques couvrant l'énergie, les télécommunications, les énergies renouvelables et les centres de données.

CBRE s'attend à ce que l'accord avec Pearce contribue à générer plus de 350 millions de dollars d'Ebitda de base à partir de ses services d'infrastructure numérique et électrique d'ici 2026, à l'exclusion des gains provenant de la vente potentielle de terrains pour centres de données.

J.P. Morgan et Wells Fargo sont les conseillers financiers de CBRE, Sullivan & Cromwell étant le conseiller juridique. Ropes & Gray conseille Pearce et New Mountain Capital.