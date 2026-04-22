Cboe vend les bourses du Canada et de l'Australie à TMX

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Cboe Global Markets a déclaré mercredi qu'il vendrait ses bourses d'actions canadiennes et australiennes au Groupe TMX X.TO pour 300 millions de dollars, alors que l'opérateur boursier se concentre sur des domaines à plus forte croissance tels que les produits dérivés, les actifs numériques et les marchés prédictifs. L'accord comprend Cboe Canada et Cboe Australia et marque une étape clé dans le réalignement stratégique de la société annoncé en octobre de l'année dernière , lorsqu'elle a déclaré qu'elle explorerait une vente des deux activités dans le cadre d'un examen plus large du portefeuille.

Craig Donohue, directeur général du Cboe, a déclaré que l'opération permettrait à l'entreprise de réaffecter ses ressources et ses capitaux au renforcement de ses activités de base en vue d'une croissance et d'une rentabilité accrues, tout en recherchant des opportunités dans des domaines nouveaux et émergents.

En juillet de l'année dernière, le Cboe a également décidé de mettre fin à ses activités sur le marché japonais des actions , invoquant l'évolution des conditions commerciales qui remettaient en cause la viabilité financière du maintien de ses activités sur le marché des actions dans le pays.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires, et les acquisitions de Cboe Australia et de Cboe Canada devraient être conclues séparément après l'obtention des autorisations requises.

Barclays agit en tant que banque conseil de Cboe, tandis que Sidley Austin, Blake, Cassels & Graydon et Mallesons agissent en tant que conseillers juridiques.