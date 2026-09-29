Cboe et S&P Dow Jones Indices prolongent leur partenariat jusqu'en 2051

Cboe Global Markets et S&P Dow Jones Indices, filiale de S&P Global, ont prolongé de 25 ans leur accord de licence exclusive, désormais valable jusqu'en 2051. Ce partenariat permettra notamment à Cboe de conserver les droits exclusifs pour proposer à la négociation ses principales options liées à l'indice S&P 500. Les deux groupes envisagent également de développer conjointement de nouveaux produits, dont des contrats d'options tokenisés.

La prolongation ne modifiera pas les conditions des redevances versées par Cboe en 2026, les nouvelles modalités tarifaires devant entrer en vigueur à partir de 2027. Le groupe estime que ces nouvelles conditions pèseront peu sur la croissance de son chiffre d'affaires net en 2027. Il compte en effet sur la hausse des volumes, son écosystème et l'optimisation de ses tarifs pour en limiter les effets.

Cboe compte fournir des indications plus précises sur la croissance organique de son chiffre d'affaires net total en 2027 lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre, prévue en février. Le nouvel accord garantit ainsi au groupe un accès de long terme aux produits liés au S&P 500 tout en ouvrant la voie à une extension de son offre vers de nouveaux instruments financiers.

Suite à cette annonce, le titre Cboe Global Markets progresse de plus de 4% à l'ouverture de Wall Street.