Cboe en hausse après avoir prolongé jusqu'en 2051 son accord de licence sur les options S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Le titre de l'opérateur boursier « CBOE.Z » progresse de 6,7 % à 270,15 dollars

** Le CBOE signe une prolongation de 25 ans de son accord de licence EXCLUSIF avec S&P Dow Jones Indices, ce qui lui permettra de continuer à proposer en exclusivité la transactions d’options sur l’indice S&P 500 jusqu’en 2051

** Le Cboe et S&P Dow Jones Indices pourraient également collaborer au-delà des dérivés sur indices traditionnels et inclure de nouveaux produits tels que des contrats d’options tokenisés

** « L’accord de licence EXCLUSIF entre le CBOE et S&P Global Indices, dont l’expiration était initialement prévue en 2032, pesait sur le titre. La prolongation de 25 ans de cet accord constitue donc un catalyseur positif majeur », indique l’analyste Ashish Sabadra de RBC Capital Markets dans une note

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 0,9 % depuis le début de l'année