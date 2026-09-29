 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cboe en hausse après avoir prolongé jusqu'en 2051 son accord de licence sur les options S&P 500
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 15:39

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Le titre de l'opérateur boursier « CBOE.Z » progresse de 6,7 % à 270,15 dollars

** Le CBOE signe une prolongation de 25 ans de son accord de licence EXCLUSIF avec S&P Dow Jones Indices, ce qui lui permettra de continuer à proposer en exclusivité la transactions d’options sur l’indice S&P 500 jusqu’en 2051

** Le Cboe et S&P Dow Jones Indices pourraient également collaborer au-delà des dérivés sur indices traditionnels et inclure de nouveaux produits tels que des contrats d’options tokenisés

** « L’accord de licence EXCLUSIF entre le CBOE et S&P Global Indices, dont l’expiration était initialement prévue en 2032, pesait sur le titre. La prolongation de 25 ans de cet accord constitue donc un catalyseur positif majeur », indique l’analyste Ashish Sabadra de RBC Capital Markets dans une note

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 0,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

S&P 500 INDEX
7 685,88 Pts CBOE +0,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,824 -4,63%
Pétrole Brent
104,2 -1,76%
CAC 40
8 056,12 -0,28%
SOITEC
155,6 +9,15%
TOTALENERGIES
78,37 -2,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank