CBO TERRITORIA : Signature d'une vente en bloc avec la SHLMR (Groupe Action Logement) à Marie Caze

Communiqué de presse – Promotion résidentielle

Sainte-Marie, le 5 juin 2025, 20h00 (heure locale)

Signature d'une vente en bloc avec la SHLMR (Groupe Action Logement) à Marie Caze

Dans la continuité du partenariat avec la SHLMR, CBo Territoria annonce la signature de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) de la nouvelle résidence Le Coutil de 48 logements locatifs sociaux sur le quartier de Marie Caze à Saint-Paul, dont la livraison est prévue au troisième trimestre 2027.

La résidence s'articule autour de 3 plots et d'un large jardin paysager afin de s'intégrer dans la pente et offrir une vue sur l'océan depuis chacune des varangues. Un soin particulier a été apporté sur l'environnement végétalisé de l'opération avec la conservation de Tamarins des Hauts, la plantation d'autres arbres d'essences endémiques et la création de zones de bio-compostage.

Cette opération de 48 appartements s'inscrit dans la continuité des 624 lots (logements et parcelles) livrés à ce jour sur Marie Caze. La diversité des programmes développés témoigne de la volonté de CBo Territoria de répondre aux besoins immobiliers des Réunionnais en veillant à leur offrir un cadre de vie de qualité.

Cette nouvelle opération témoigne également de la confiance renouvelée de la SHLMR/Action Logement dans la qualité de l'offre et la forte attractivité des quartiers développés par CBo Territoria, avec son modèle d'urbanisation durable en milieu tropical.

Calendrier financier 2025

Résultats du 1 er semestre 2025 : mardi 9 septembre 2025 (après bourse)

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale (378,2 M€ de patrimoine économique en valeur à fin décembre 2024). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chai?ne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est par nature dans l'ADN de l'entreprise. Son engagement et ses actions sont reconnus par le Gai?a-Index, indice franc?ais de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE. Depuis son entrée en 2016, CBo Territoria reste dans le haut du classement de sa catégorie.

