CBo Territoria: livraison de 42 logements à Sainte-Marie 04/07/2025









(CercleFinance.com) - CBo Territoria annonce avoir livré les 42 premiers Logements Locatifs Intermédiaires (LLI) de la résidence Jardin des Gardénias à Beauséjour (Sainte-Marie), à La Réunion, la seconde tranche comprenant 36 logements LLI, devant être livrée en octobre.



'Ce projet illustre parfaitement l'objectif du partenariat entre CBo Territoria et la SHLMR qui oeuvrent ensemble à offrir une meilleure qualité de vie en construisant des logements d'une très grande qualité et respectueux de l'environnement', affirme-t-il.



Fin juin 2025, ses équipes pilotent ainsi les chantiers de plus de 200 lots (contre 166 lots à fin décembre 2024), dont Aloe Macra (76 lots) et Le Coutil (48 lots). Par ailleurs, CBo Territoria met en vente 37 nouvelles parcelles à bâtir à Saint-Pierre.





