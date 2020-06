CBO TERRITORIA : L'option de paiement du dividende en actions choisie par 68% du capital - Renforcement des fonds propres à hauteur de 5,3 M EUR

L'option de paiement du dividende en actions choisie par 68% du capital

Renforcement des fonds propres à hauteur de 5,3 M€

CBo Territoria annonce que l'option pour le paiement du dividende en actions au titre de l'exercice 2019 a retenu l'intérêt d'une large majorité de ses actionnaires : 68% des droits à option ont été exercés en faveur d'un paiement en actions à l'issue de la période d'option, ouverte du 10 au 24 juin 2020 inclus.

Cette opération permet à CBo Territoria de renforcer ses fonds propres à hauteur de 5,3 M€ dans un contexte économique international fragilisé par la crise sanitaire. Elle témoigne de la fidélité et de la confiance d'une grande majorité des actionnaires dans la résilience et la stratégie de développement du Groupe.

Pour mémoire, l'Assemblée Générale de CBo Territoria du 3 juin 2020 a décidé de verser un dividende au titre de l'exercice 2019 de 0,23 € par action et offert aux actionnaires une option entre le paiement de ce dividende en numéraire ou en actions nouvelles de la Société.

Le prix de l'action nouvelle remise en paiement du dividende a été fixé à 3,02 euros, correspondant à 90 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant l'Assemblée Générale du 3 juin dernier, diminuée du montant du dividende.

Cette opération entraînera la création de 1 785 664 actions ordinaires nouvelles représentant 4,89 % du nouveau capital après augmentation.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations de ces nouvelles actions sur le marché Euronext Paris interviendront le 30 juin 2020.

Les actions ainsi émises porteront jouissance courante et comporteront les mêmes droits et restrictions que les actions ordinaires en circulation, tels que décrits dans les statuts de la société.

Suite à cette opération, le capital sera désormais composé de 36 502 394 actions représentant 36 502 394 droits de vote théoriques et 36 265 310 droits de vote réels (hors actions auto-détenues).

Le paiement du dividende en numéraire d'un montant total de 2 539 330 euros interviendra également le 30 juin.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires 1er semestre 2020 : mercredi 19 août 2020 (après Bourse)

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT).

Propriétaire de 3 000 hectares, le Groupe a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière Entreprise multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion immobilière.

www.cboterritoria.com

Contacts

Relations investisseurs

Caroline Clapier

Dce Administrative et Financière

02 62 53 24 31

direction@cboterritoria.com Relations presse Paris

dmorin@capvalue.fr Relations presse Réunion

Laurent Saget

06 92 61 47 36

laurent@lscorp.fr