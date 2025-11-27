CBO TERRITORIA : Jardin des Gardénias : une nouvelle résidence certifiée NF Habitat dans la ville tropicale durable de Beauséjour

Communiqué de presse – Promotion résidentielle

Sainte-Marie, le 27 novembre 2025, 20h45 (heure locale)

Jardin des Gardénias : une nouvelle résidence certifiée NF Habitat

dans la ville tropicale durable de Beauséjour

Le 18 novembre dernier, CBo Territoria a livré la seconde tranche de Jardin des Gardénias à Sainte-Marie (36 lots). La résidence développée en VEFA pour le compte de la SHLMR propose ainsi 78 appartements en LLI (Logements Locatifs Intermédiaires).

Jardin des Gardénias illustre la vocation du Groupe à offrir un habitat de qualité, accessible et adapté, répondant aux besoins du territoire réunionnais dans un contexte de crise du logement. Les appartements, conçus pour s'adapter aux modes de vie actuels, disposent d'espaces fonctionnels, lumineux et bien agencés. Chaque logement s'ouvre sur une varangue spacieuse, véritable prolongement de l'espace intérieur, garantissant confort, praticité et qualité de vie aux futurs résidents.

Son architecture résolument urbaine et contemporaine s'intègre parfaitement dans la philosophie de la ville tropicale durable de Beauséjour, et répond aux enjeux environnementaux. La résidence bénéficie d'un environnement paysager harmonieux , agrémenté de cheminements piétons et d'espaces verts propices à la détente et permettant un rafraichissement naturel du cœur d'ilot. Les parties communes, accueillantes et sécurisées, favorisent la convivialité.

Le programme est certifié NF Habitat , une norme qui atteste de la qualité du logement en matière de performance énergétique, de confort acoustique, de sécurité et de qualité de l'air intérieur. Elle garantit également une démarche de construction responsable, centrée sur les attentes des habitants.

Avec cette nouvelle résidence, CBo Territoria réaffirme son engagement à construire des logements durables et contribue activement à l'amélioration du cadre de vie à La Réunion.

Enfin, sur le plan sociétal, la SHLMR et CBo Territoria veillent à ce que leurs projets de construction soient aussi des vecteurs d'insertion professionnelle. En intégrant des dispositifs favorisant l'emploi de personnes en difficulté d'accès au marché du travail, elles transforment chaque chantier en opportunité concrète d'intégration et de solidarité. Dans le cadre du projet Jardin des Gardénias, 20 bénéficiaires ont ainsi été accompagnés, représentant un total de 10?793 heures travaillées. Cette démarche renforce l'impact social des opérations immobilières et contribue au dynamisme économique local.

Avec Jardin des Gardénias, CBo Territoria a créé à ce jour 1 975 logements au sein de la ville durable de Beauséjour. A date, 3 chantiers sont en cours sur l'ensemble de l'île (136 lots).

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis plus de 20 ans , CBo Territoria est devenue une foncière de développement multirégionale (379,7 M€ de patrimoine économique en valeur à fin juin 2025). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains.

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est par nature dans l'ADN de l'entreprise et s'incarne aujourd'hui par son programme Impact Pei 2030.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Plus d'informations sur cboterritoria.com

