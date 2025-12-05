information fournie par Actusnews • 05/12/2025 à 14:00

CBO TERRITORIA : Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social

CBo Territoria

Société anonyme au capital de 48 242 560,08 euros

Siège social : Cour de l'usine, La Mare, CS91005 - 97833 Sainte-Marie Cedex (île de La Réunion)

452 038 805 R.C.S. Saint-Denis

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote

et d'actions composant le capital social

Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date d'arrêté des

informations Nombre total

d'actions

composant le capital Nombre total

de droits de vote 30.11.2025 36.547.394 Total théorique (ou brut) des droits de vote : 36.547.394 Total réel* (ou net) des droits de vote : 35.030.477

* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions – actions privées de droit de vote (autodétention…).