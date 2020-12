CBO TERRITORIA : Cession d'une résidence de 51 logements à Action Logement/SHLMR

Cession d'une résidence de 51 logements

à Action Logement/SHLMR

· Poursuite de la concrétisation du protocole

· Arbitrage conforme à la stratégie de fonciarisation dans les actifs Entreprise

CBo Territoria annonce la cession à Action Logement/SHLMR pour 7,1 M€ de la résidence Ugo à Saint-Pierre, composée de 51 logements intermédiaires, soit 13% du patrimoine résidentiel* du Groupe au 30 juin 2020.

Le bâtiment présente un taux d'occupation de 95%. Il fait partie des « Jardins d'Ugo », village urbain végétalisé réalisé par CBo Territoria en 2014, comprenant des logements, des bureaux et des commerces.

Cette cession s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé en septembre 2019 avec Action Logement/SHLMR, prévoyant l'acquisition, échelonnée jusqu'en 2026**, de la majorité du parc immobilier de logements intermédiaires détenus par CBo Territoria. Quatre résidences totalisant 140 logements ont déjà été cédées fin 2019 pour 21,2 M€ conformément à cet accord, soit 27% du patrimoine Habitat* du Groupe à fin juin 2019.

Il est rappelé que ce protocole permet de sécuriser la cession par CBo Territoria de ses actifs résidentiels dans le cadre de sa stratégie de fonciarisation dans les actifs Entreprise, à plus haut rendement. Il permet à Action Logement/SHLMR de diversifier son parc immobilier avec l'intégration de logements intermédiaires.

En outre, cet accord prévoit la vente en VEFA à Action Logement/SHLMR de futurs programmes résidentiels développés par CBo Territoria, permettant au Groupe d'assurer l'achèvement de ses quartiers résidentiels et de soutenir sa dynamique en Promotion immobilière résidentielle, levier de développement de la Foncière.

Suite à la cession de la résidence Ugo, le Groupe détient désormais 344 lots (contre 395 fin juin 2020) dont 268 réservés par Action Logement dans le cadre du protocole d'accord de 2019, soit 68% du nombre total de logements intermédiaires détenus par CBo Territoria au 30 juin 2020, et 67% de sa Valeur. Les 76 logements résiduels sont en cours de cession à la découpe à des particuliers suivant le rythme de libération de ces logements.

* En nombre de lots

** Cession au terme de la période de leur détention obligatoire par CBo Territoria, conformément au dispositif de défiscalisation appliqué.

Prochaine publication de l'agenda financier

Chiffre d'affaires annuel 2020 : Mercredi 17 février 2021, après bourse

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.

Propriétaire de 3 000 hectares, le Groupe a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière Entreprise multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion immobilière.

www.cboterritoria.com

