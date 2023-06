CBO TERRITORIA : CBo Territoria: Signature de la vente en bloc de 78 logements à la SHLMR / Action Logement à Beauséjour et Livraison des nouveaux locaux de l'EPSMR (Etablissement Public de Santé Mentale de La Réunion)

Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 2 juin 2023, 10h

Signature de la vente en bloc de 78 logements à la SHLMR / Action Logement à Beauséjour

et

Livraison des nouveaux locaux de l'EPSMR (Etablissement Public de Santé Mentale de La Réunion)

CBo Territoria annonce la Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) à la SHLMR, groupe Action Logement de la résidence Jardin des Gardenias comprenant 78 logements Locatif Intermédiaire (LLI) à Beauséjour Sainte-Marie qui seront commercialisés sous leur Marque Dixit OI.

Cette vente s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé en 2019 entre les deux parties et confirme de nouveau la confiance de la SHLMR dans l'attractivité de la ville durable en milieu tropical que représente Beauséjour. Une attention toute particulière a été intégrée aux marchés de travaux quant à l'insertion sociale au sein des équipes sur le chantier, conformément au plan RSE Impact Péi 2030 de CBo Territoria.

La ville « grandeur nature » poursuit son développement avec à ce jour 1 800 logements livrés et 200 en cours de chantier.

CBo Territoria livre les nouveaux locaux de l'EPSMR au sein du quartier d'affaires de La Mare, où sont déjà implantées 200 entreprises. Locataire de CBo Territoria depuis plus de 2 ans et en plein développement de sa structure, l'EPSMR a décidé d'ancrer sa présence sur La Mare en devenant propriétaire de 3 100 m 2 (Surface de plancher) dans ce bâtiment à l'architecture contemporaine et aux pointes des normes environnementales en milieu tropical (éclairage LED, centrale de traitement de l'air par récupération des calories…).

Ce sont près de 100 collaborateurs de l'EPSMR qui occuperont à partir du mois de septembre 2023 ces locaux et assureront la prévention, l'hospitalisation de jour et le suivi après hospitalisation pour les patients du territoire de santé Nord.

L'attractivité du quartier d'affaires de La Mare en termes de services (qualité de vie au travail, nombreux restaurants et services, crèche inter-entreprise, activités sportives diverses, espaces de coworking et événementiel Lizine, proximité directe des pôles tertiaires et commerciaux du Nord et accès voie rapide immédiat) a été un des critères de choix de la Direction Générale de l'EPSMR dans cette implantation.

Calendrier financier 2023

Assemblée Générale : mercredi 7 juin 2023

Résultats du 1 er semestre 2023 : mardi 12 septembre 2023 (après bourse)

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (300,6 M€, soit 81% de son patrimoine total en valeur à fin 2022). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement grâce notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou parcelles) et accessoirement Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel auprès de la SHLMR.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, CBo Territoria fait partie depuis 6 ans du Top 10 du compartiment C du Gaïa-Index, indice français de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Plus d'informations sur cboterritoria.com

Contacts INVESTISSEURS

Caroline Clapier - Directrice Administrative et Financière - direction@cboterritoria.com

Agnès Villeret - Komodo - Tel. : 06 83 28 04 15 - agnes.villeret@agence-komodo.com

Contacts PRESSE

Finance : Agnès Villeret - agnes.villeret@agence-komodo.com

Corporate - Paris : Dina Morin - dmorin@capvalue.fr

La Réunion : Catherine Galatoire - cgalatoire@cboterritoria.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yWyelZmcZGeYxm2flshmmGNnbGtimWSVZ5PIlGeZaMzInXFilJpkapecZnFhl2Zq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80214-230602-cbot_-communique-de-presse.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com