CBO TERRITORIA : CBo Territoria poursuit le développement du parc résidentiel réunionnais - Livraison de la 1ère tranche de Jardin des Gardénias à la SHLMR (Groupe Action Logement)

Communiqué de presse – Promotion résidentielle

Sainte-Marie, le 3 juillet 2025, 20h00 (heure locale)

CBo Territoria poursuit le développement du parc résidentiel réunionnais

Livraison de la 1 ère tranche de Jardin des Gardénias à la SHLMR (Groupe Action Logement)

CBo Territoria vient de livrer les 42 premiers Logements Locatifs Intermédiaires (LLI) de la résidence Jardin des Gardénias située à Beauséjour (Sainte-Marie), la seconde tranche comprenant 36 logements LLI, sera livrée en octobre prochain. Ce projet illustre parfaitement l'objectif du partenariat entre CBo Territoria et la SHLMR qui œuvrent ensemble à offrir une meilleure qualité de vie au travers de l'habitat en construisant des logements d'une très grande qualité et respectueux de l'environnement.

Jardin des Gardénias s'intègre parfaitement dans le paysage de la ville durable de Beauséjour grâce à une architecture moderne et soignée. Dans un environnement harmonieux, des cheminements piétons permettent de profiter des nombreux espaces verts paysagers de la résidence.

Les logements offrent des espaces de vie fonctionnels, lumineux et bien agencés, répondant aux attentes des modes de vie contemporains. Chaque détail a été pensé pour garantir confort, praticité et qualité de vie.

Les parties communes, soignées et accueillantes, reflètent le standing de la résidence. Elles favorisent la convivialité entre les résidents tout en assurant un cadre de vie agréable et sécurisé.

Nombreux chantiers en cours intégrant notamment la commercialisation de 37 parcelles vue mer à Saint-Pierre

Fin juin 2025, les équipes de CBo Territoria pilotent ainsi les chantiers de plus de 200 lots (contre 166 lots à fin décembre 2024) :

Aloe Macra (76 lots) et la 2 ème tranche de Jardins des Gardenias (36 lots) dans la ville tropicale de Beauséjour à Sainte-Marie qui poursuit son déploiement,

tranche de Jardins des Gardenias (36 lots) dans la ville tropicale de à Sainte-Marie qui poursuit son déploiement, Le Coutil (48 lots) sur Marie-Caze à Saint-Paul, dont les travaux viennent de débuter,

à Saint-Paul, dont les travaux viennent de débuter, Pierre de Lune et ses 12 villas en bande développées sur Roche Café à Saint-Leu, et la 3 ème tranche de Kaisary (37 parcelles) sur le quartier Cap Austral de Grands-Bois à Saint-Pierre dont la commercialisation vient de débuter.

Suite au succès commercial des deux premières tranches de Kaisary (49 terrains), CBo Territoria met en vente 37 nouvelles parcelles à bâtir qui répondent à la demande d'une clientèle variée : acquéreurs en résidence principale ou investisseurs à l'IS (Impôt sur les Sociétés).

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale (378,2 M€ de patrimoine économique en valeur à fin décembre 2024). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chai?ne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est par nature dans l'ADN de l'entreprise. Son engagement et ses actions sont reconnus par le Gai?a-Index, indice franc?ais de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE. Depuis son entrée en 2016, CBo Territoria reste dans le haut du classement de sa catégorie.

