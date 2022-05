CBO TERRITORIA : CBo TERRITORIA : POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DU CENTRE COMMERCIAL YLANG YLANG À COMBANI, MAYOTTE

Pose de la 1 ère pierre du Centre Commercial Ylang Ylang à Combani, Mayotte

CBo Territoria, un Groupe responsable et engagé dans le développement de Mayotte

Présent à Mayotte depuis 2016, CBo Territoria y poursuit son développement, avec la pose de la 1 ère pierre d'un ambitieux ensemble commercial, futur actif immobilier de 7 900 m 2 SU qui sera détenu à 100% par le Groupe. Projet structurant pour Mayotte, l'équipement bénéficie d'une position centrale stratégique sur l'Île : à la croisée des routes départementales reliant le nord, le sud et l'ouest du territoire, le nouveau centre commercial répond à un déficit d'équipement commercial moderne de l'île.

Baptisé Ylang Ylang, ce nouveau centre commercial verra le jour au 2 nd semestre 2023. Il accueillera un supermarché Carrefour (Groupe GBH), les enseignes Mr Bricolage, Batimax, C'TAM (Groupe Cananga), et une galerie commerciale de 17 boutiques. L'investissement global représente 24 M€. Ce projet, porté par CBo Territoria, a pu se concrétiser avec l'appui financier de l'Agence Française de Développement (AFD) et la Banque des Territoires.

La construction du centre commercial Ylang Ylang traduit une forte ambition environnementale en matière de conception du bâtiment, d'équipements, de gestion des eaux pluviales et de réduction des déchets. La conception thermique entend respecter le référentiel Mayénergie Plus (charte de l'ADEME) et vise l'obtention d‘un label BREEAM (méthode de construction environnementale).

Le projet porte également une ambition sociale à travers la démarche d'anticipation des recrutements avec les futurs commerçants au travers du partenariat avec les acteurs du service public de l'emploi, destiné à optimiser les retombées économiques au profit des habitants de la commune de Tsingoni et du centre-ouest de l'île.

En continuité du centre commercial, CBo Territoria projette sur un terrain de 2,8 Ha dont il est propriétaire, le développement de projets tertiaires en promotion ou en développement pour alimenter la Foncière.

Cette nouvelle offre permettra de répondre aux besoins d'institutionnels locaux, tel Pôle Emploi, signataire d'un Bail en Etat Futur d'Achèvement pour de futurs locaux de 1 130 m 2 qui abriteront notamment une agence et des salles de formation. Le site, central et facile d'accès bénéficiera de la dynamique du nouveau centre commercial.

Combani, une nouvelle centralité mahoraise développée par CBo Territoria via ses investissements croissants

Le premier investissement de CBo Territoria à Mayotte a eu lieu en 2016, avec l'acquisition d'un actif commercial de 2 300 m 2 qui héberge l'enseigne C'TAM, du Groupe Cananga. En 2018, le Groupe réalise à Kaweni – principale zone d'activités économiques de l'île -, le plus grand centre d'affaires mahorais « Kinga » ; un programme immobilier de 13 600 m 2 , vendu en partie à la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte.

En 2020, CBo Territoria conclut un accord avec Colas Mayotte pour l'acquisition d'un terrain de 2,9 Ha à Combani, pour y développer le projet de centre commercial Ylang Ylang et finalise l'acquisition d'un foncier de 1,8 Ha en continuité pour y développer un programme d'immeubles tertiaires. Ce sont ainsi plus de 60 M€ qui ont été investis par CBo Territoria à Mayotte en 6 ans, le positionnant comme un acteur structurant de l'offre immobilière tertiaire d'un département français en pleine modernisation.

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.

Le Groupe est depuis 5 ans dans le Top 10 (compartiment C) du Gaïa Index pour sa démarche ESG et s'appuie sur les meilleures pratiques pour sa gouvernance.

Propriétaire de 2 950 hectares, CBo Territoria a pour ambition de devenir une Foncière majoritairement tertiaire multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion.

www.cboterritoria.com

Contacts

Relations investisseurs

Caroline Clapier

Dir ce Administrative et Financière

direction@cboterritoria.com Relations presse Paris

dmorin@capvalue.fr Relations presse Réunion

Catherine Galatoire

06 92 65 65 79

cgalatoire@cboterritoria.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nGlyZMdqZG2ZyZ+flpVpbpdrm21llZOcZWPKlpJpZseZmmxilJiTmZWbZnBlmmpn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74551-cbo-territoria-cp-pierre-ylang-ylang-11.05.2022.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com