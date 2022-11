CBO TERRITORIA : CBo TERRITORIA : CONFIRMATION DE L'ACTIVITE DE PROMOTION RESIDENTIELLE 480 LOTS EN COURS DE PRODUCTION POUR REPONDRE A LA DEMANDE DE NOS DIFFERENTS CLIENTS

CONFIRMATION DE L'ACTIVITE DE PROMOTION RESIDENTIELLE 480 LOTS EN COURS DE PRODUCTION POUR REPONDRE A LA DEMANDE DE NOS DIFFERENTS CLIENTS

CBo Territoria confirme son niveau d'activité soutenu en cette fin d'année 2022 sur l'Habitat avec 480 lots en cours de production (appartements et terrains à bâtir) sur 4 grandes zones en développement de l'île de La Réunion.

Succès commercial confirmé pour Marie Caze, Saint-Paul, secteur très attractif pour les particuliers

Ce quartier conçu par CBo Territoria, à 10 mn du nouveau Centre Hospitalier Ouest Réunion et de la route nationale, proche des commerces et des écoles, mais également des plages de l'ouest poursuit son développement. En effet, les lotissements Zirondelles de 34 parcelles et Zoizeau Blanc de 30 parcelles prêtes à bâtir de superficie allant entre 260 à 500 m² seront livrés au 4 ème trimestre 2022.



Par ailleurs, la résidence Le Bengali 1 , comprenant 33 appartements (T2, T3 et T4) en vente en état futur d'achèvement (VEFA), éligible aux dispositifs fiscaux Pinel Outre-Mer et Girardin IS pour les sociétés sera livrée au 1 er semestre 2023. Elle sera suivie de la tranche 2 de l'opération avec 32 appartements, dont le stock de réservations atteint d'ores et déjà plus de 70 % de taux de commercialisation pour un achèvement des travaux fin 2023.

Enfin, la construction des résidences Le Foulque (85 logements intermédiaires) et Clos des Serins (30 appartements en PLS) se poursuit. Vendues toutes deux en VEFA à la SHLMR, groupe Action Logement, leur livraison est prévue au deuxième semestre 2023.

Bonne commercialisation des 4 programmes en cours à Beauséjour, Sainte-Marie

CBo Territoria continue sa lancée sur l'aménagement de Beauséjour, quartier emblématique développé par l'entreprise depuis plus de 10 ans avec la construction en cours de la résidence Kaloupilé , comprenant 35 appartements du T2 au T4, en VEFA éligible aux dispositifs fiscaux Pinel Outre-Mer et Girardin IS pour les sociétés et commercialisée à ce jour à plus de 90 %. L'achèvement des travaux est prévu pour mi-2023.

En parallèle, la construction de la résidence Lobélie se poursuit. Vendue en VEFA à la SHLMR, groupe Action Logement, elle regroupera 47 appartements à destination de logements intermédiaires.

Seront livrés avant la fin de l'année 2022, les lotissements Jardin des 4 épices (31 parcelles) et Le Hameau (18 parcelles) offrant une large gamme de produits en termes de tarif et de superficie, permettant ainsi de satisfaire différents types de profils de clientèle.

Première pierre de la nouvelle résidence Hamelia à Roche Café, St-Leu

Ce quartier de Saint-Leu niché sur les mi-pentes, entre mer et montagne, à proximité du pôle attractif du Portail verra la pose de la première pierre de la résidence Hamelia le 31 octobre 2022. Cet ensemble immobilier de 42 appartements, du T2 au T3, est commercialisé à date à près de 80 % pour un achèvement des travaux en décembre 2023. Ce programme remporte un véritable succès commercial, en raison de son implantation géographique et du standing de la résidence avec notamment sa piscine et ses vues exceptionnelles sur l'océan et la montagne.

Nouvelles parcelles commercialisées à Grands Bois, Saint-Pierre, zone en pleine expansion

Le développement de la ZAC Cap Austral se poursuit également avec le lancement de la commercialisation des 29 premières parcelles du lotissement Le Kaisary , d'ici fin 2022. Ce secteur géographique de Saint-Pierre, dans le prolongement de la zone d'activités de Terre Sainte est en plein essor et une demande accrue en termes de logements se fait ressentir.

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, avec 4 200 lots résidentiels dont 3 300 logements et près de 190 000 m² développés en bureau, commerce et atelier, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (302,6 M€ à fin juin, soit 79% de son patrimoine total). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement grâce notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou vente de parcelles) et accessoirement Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel auprès de la SHLMR, groupe Action Logement.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, CBo Territoria fait partie depuis 6 ans du Top 10 du compartiment C du Gaïa-Index, indice français de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Plus d'informations sur cboterritoria.com

Contacts INVESTISSEURS

Caroline Clapier - Directrice Administrative et Financière - direction@cboterritoria.com

Agnès Villeret - Komodo - Tel. : 06 83 28 04 15 - agnes.villeret@agence-komodo.com

Contacts PRESSE

Finance : Agnès Villeret - agnes.villeret@agence-komodo.com

Corporate - Paris : Dina Morin - dmorin@capvalue.fr

La Réunion : Catherine Galatoire - cgalatoire@cboterritoria.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mWifZJuaYpqdmmqbkpWYa2eYamlmmmTIm5eamWidlpjFaHGUmGpmbJrKZnBolmZs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77116-cbot-cp-actualite-chantiers-en-cours-08.11.22.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com