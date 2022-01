CBO TERRITORIA : CBo TERRITORIA : CHANGEMENT DE CONTROLE AU SEIN DE LA SOCIETE HENDIGO, ACTIONNAIRE DE REFERENCE DE CBO TERRITORIA

Communiqué de presse Sainte-Marie, le 28 janvier 2022, 11h00

Changement de contrôle au sein de la société HENDIGO, actionnaire de référence de CBo Territoria

Montée en puissance de TOLEFI S.A. qui détient désormais 27.2 % du capital de CBo Territoria

Il est annoncé le rachat par TOLEFI S.A, des parts de Messieurs Philippe Diricq et Jean Marc Heynderickx (via sa société Belgenext), administrateurs de CBo Territoria, dans la société HENDIGO détentrice de 9 090 360 actions de CBo Territoria au 31/12/2021.

TOLEFI S.A. détient désormais 100% du capital de HENDIGO qui détient 24.87% des titres et 25.39% des droits de vote de CBo Territoria.

Lors de cette opération, l'action CBo Territoria a été valorisée à 4.10 euros.

TOLEFI SA qui détient par ailleurs 2.33 % du capital de CBo Territoria au travers de sa société Financière des Mascareignes S.A, devient l'actionnaire de référence de CBo Territoria avec près de 28 % des droits de vote.

CBo Territoria remercie Messieurs Diricq et Heynderickx qui ont accompagné la société dans son développement depuis 2007 et plus particulièrement depuis 2013, date à laquelle ils ont constitué, avec Serge Goblet, directement ou indirectement, la société HENDIGO qui est devenue l'actionnaire de référence.

CBo Territoria se réjouit du renforcement au capital de TOLEFI S.A qui partage la vision du Groupe et de son management depuis de nombreuses années, et confirme sa confiance dans la poursuite du développement de la société.

TOLEFI S.A. est notamment propriétaire de plusieurs sociétés dans le secteur immobilier dont TOLEFI PROMOTIONS, TOLEFI France, TOLEFI ARMOR et TOLEFI ESPANA.

Jérôme Goblet, administrateur de TOLEFI S.A et membre du Conseil d'Administration de CBo TERRITORIA depuis 2013, continuera à siéger au Conseil.

Jérôme GOBLET déclare : « Je voudrais d'abord remercier M. Diricq et M. Heynderickx d'avoir accompagné HENDIGO et CBo TERRITORIA pendant toutes ces années. TOLEFI S.A. s'inscrit dans un partenariat de long terme, en ligne avec la politique de CBo Territoria et de son management. Nous souhaitons continuer à contribuer au développement économique de l'île par le biais d'une croissance solide, raisonnée et responsable.

Nous sommes confiants dans le fort potentiel de développement et de création de valeur de CBo Territoria. »

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.

Le Groupe est depuis 5 ans dans le Top 10 (compartiment C) du Gaïa Index pour sa démarche ESG et s'appuie sur les meilleures pratiques pour sa gouvernance.

Propriétaire de 2 950 hectares, CBo Territoria a pour ambition de devenir une Foncière majoritairement tertiaire multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion.

