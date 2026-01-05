CBO TERRITORIA : CBo Territoria annonce la signature de deux opérations à La Réunion

Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 5 janvier 2026, 20h30 (heure locale)

CBo Territoria annonce la signature de deux opérations à La Réunion

Acquisition d'un immeuble de bureaux prime intégralement loué à Saint-Denis

VEFA à la SHLMR de la résidence Kaloupilé 2 à Beauséjour

« Ces deux opérations illustrent parfaitement le travail des équipes de CBo Territoria qui ont œuvré tout au long de l'année pour concrétiser les meilleures opportunités d'investissement et de croissance pour notre Groupe. Tant pour renforcer et diversifier le patrimoine de notre foncière tertiaire, que pour développer un parc immobilier locatif de qualité, accessible et adapté, répondant aux besoins du territoire réunionnais », déclare Géraldine Neyret, Président Directeur général de CBo Territoria.

Acquisition de la Villa St Joseph, 2 550 m 2 de bureaux intégralement loués à Saint-Denis

Dans le cadre d'une opération off-market, CBo Territoria a acquis fin décembre, auprès d'une société détenue à 85% par la Caisse des Dépôts, la Villa St Joseph, un ensemble de bureaux prime livré en 2016, bénéficiant d'un positionnement stratégique en plein cœur de Saint-Denis de La Réunion et d'un profil locatif particulièrement solide.

Ses locataires de premier rang, comme la Caisse des Dépôts, Icade, Banque Delubac, Bpi France, ou encore Transdev, assurent une excellente visibilité des revenus. Avec un taux d'occupation de 100 % et une durée ferme moyenne de 5 ans, cet actif s'inscrit pleinement dans une stratégie d'investissement, combinant sécurité locative, rendement et création de valeur à long terme.

L'acquisition, réalisée à un taux de rendement net initial attractif en ligne avec les objectifs du Groupe, a été financée pour partie sur fonds propres et via un financement bancaire auprès des partenaires historiques du Groupe.

Signature d'une VEFA avec la SHLMR de KALOUPILE 2 à Beauséjour

Après Le Coutil en juin dernier (48 lots), CBo Territoria a signé fin décembre une nouvelle VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) avec la SHLMR (Groupe Action Logement).

Située sur les hauteurs de Sainte-Marie avec des vues sur l'ensemble du littoral Nord de La Réunion, la résidence KALOUPILE 2 se compose de 52 logements locatifs intermédiaires, allant du 2 au 5 pièces et dispose de 89 places de parking. Les travaux débuteront au 1 er trimestre 2026, pour une livraison attendue au 1 er semestre 2028.

La résidence s'articule autour de 3 plots de petite taille parfaitement intégrés dans la pente et le paysage, permettant ainsi à la majorité des varangues d'avoir une vue dégagée sur le littoral Nord. A 5 minutes à pied du centre de Beauséjour, ses futurs résidents bénéficieront de nombreux commerces de proximité et services : supermarché, boulangerie, commerces de bouche, marché forain et espace de restauration, centre médical, pharmacie, club sportif avec tennis, squash et practice de golf.

Enfin, conformément à son modèle d'urbanisation durable en milieu tropical, la résidence bénéficiera de la certification NF Habitat [1] , une charte emploi sera mise en œuvre pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d'accès au marché du travail.

Calendrier financier 2026 :

Chiffre d'affaires annuel 2025 – Lundi 16 février (après bourse)

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis plus de 20 ans , CBo Territoria est devenue une foncière de développement multirégionale (379,7 M€ de patrimoine économique en valeur à fin juin 2025). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains.

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est par nature dans l'ADN de l'entreprise et s'incarne aujourd'hui par son programme Impact Pei 2030.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Plus d'informations sur cboterritoria.com

Contacts Investisseurs et Presse

Caroline Clapier - Directrice Administrative et Financière - direction@cboterritoria.com

Agnès Villeret - Komodo - Tel. : 06 83 28 04 15 - agnes.villeret@agence-komodo.com

La Réunion & Mayotte : Nathalie Cassam Sulliman - ncassam@cboterritoria.com

[1] Norme qui atteste notamment de la qualité du logement en matière de performance énergétique, de confort acoustique, de sécurité et de qualité de l'air intérieur. Elle garantit également une démarche de construction responsable, centrée sur les attentes des habitants.