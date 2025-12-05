CBO TERRITORIA : Calendrier financier 2026

Communiqué de presse – Calendrier financier 2026

Sainte-Marie, le 5 décembre 2025, 11h30

Calendrier financier 2026

CBo Territoria (ISIN: FR0010193979—CBOT), acteur immobilier de référence à La Réunion depuis plus de 20 ans, publie son calendrier prévisionnel de communication financière 2026. Les communiqués seront diffusés après bourse .

Chiffre d'affaires annuel 2025 : lundi 16 février 2026

Résultats annuels 2025 : mardi 3 mars 2026

Réunion de présentation le mercredi 4 mars à 10h00 (à Paris)

Assemblée Générale : mardi 28 avril 2026 (14h30 à Sainte-Marie La Réunion)

Résultats du 1 er semestre 2026 : mardi 8 septembre 2026

Réunion de présentation le mercredi 9 à 10h00 (heure de Paris)

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire.

2026 financial agenda

CBo Territoria (ISIN: FR0010193979-CBOT), a leading real estate player in La Réunion for more than 20 years, announced its financial communication calendar for 2026. The press releases will be issued after market.

2025 annual revenues: Monday 16 February 2026

16 February 2026 2025 annual results: Tuesday 3 March 2026

Meeting on Wednesday 4 at 10:00 a.m. (in Paris)

Annual General Meeting: Tuesday 28 April 2026 (Sainte-Marie Reunion Island)

2026 half-year result: Tuesday 8 September 2026

Meeting on Wednesday 9 at 10:00 a.m. (Paris time)

Indicative agenda, subject to be modified if necessary.

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis plus de 20 ans , CBo Territoria est devenue une foncière de développement multirégionale (379,7 M€ de patrimoine économique en valeur à fin juin 2025). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains.

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est par nature dans l'ADN de l'entreprise et s'incarne aujourd'hui par son programme Impact Pei 2030.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Plus d'informations sur cboterritoria.com

Contacts Investisseurs et Presse

Caroline Clapier - Directrice Administrative et Financière - direction@cboterritoria.com

Agnès Villeret - Komodo - Tel. : 06 83 28 04 15 - agnes.villeret@agence-komodo.com

Contacts PRESSE

Finance : Agnès Villeret - agnes.villeret@agence-komodo.com

La Réunion & Mayotte : Catherine Galatoire - cgalatoire@cboterritoria.com