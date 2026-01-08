CBO TERRITORIA : Annulation d'actions auto-détenues

Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 8 janvier 2026, 20h30 (heure locale)

Annulation d'actions décidée par le Conseil d'Administration

CBo Territoria annonce que son Conseil d'administration, réuni ce jour, a décidé l'annulation de 1.047.394 actions ordinaires auto-détenues, représentant 2,87 % du capital social, dans le cadre de l'autorisation donnée par l'Assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2025.

À l'issue de cette opération, le capital social s'élève désormais à 46 860 000 euros, divisé en 35.500.000 actions de 1,32 euro de nominal.

La Société ne détient plus, à l'issue de cette opération, que 424 267 actions propres, hors contrat de liquidité. A titre indicatif, au 7 janvier 2026 à la clôture des marchés, la position du compte de liquidité de la Société était de 41 035 actions.

Calendrier financier 2026 :

Chiffre d'affaires annuel 2025 – Lundi 16 février (après bourse)

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis plus de 20 ans , CBo Territoria est devenue une foncière de développement multirégionale (379,7 M€ de patrimoine économique en valeur à fin juin 2025). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains.

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est par nature dans l'ADN de l'entreprise et s'incarne aujourd'hui par son programme Impact Pei 2030.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

