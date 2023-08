CBI signe un accord de partenariat avec Norwich City F.C. pour offrir une expérience révolutionnaire aux fans de football

Crypto Blockchain Industries (CBI) conclut un accord avec Norwich City F.C. pour développer un univers numérique destiné aux supporters du club à travers le monde.

Paris, France – 17 août 2023 – CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0 - ALCBI), une entreprise française cotée à Euronext spécialisée dans le développement de solutions blockchain, jeux vidéo et projets crypto, est ravie d'annoncer un partenariat avec Norwich City F.C. Grâce à cette collaboration, CBI et Norwich City F.C. aspirent à révolutionner la manière dont les clubs de football interagissent avec leurs supporters. Ils collaboreront pour construire "Football at AlphaVerse", un monde 3D novateur qui connecte les clubs de football et leurs supporters fervents.

Ce partenariat entre CBI et Norwich City F.C. marque une étape importante dans l'évolution de l'engagement des fans dans le football. En exploitant la puissance de la blockchain et des environnements numériques, les deux entités souhaitent créer une plateforme immersive et interactive qui redéfinira l'expérience des supporters.