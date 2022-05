CBI : Résultats préliminaires de l’exercice 2021-2022







Chiffre d‘affaires consolidé préliminaire 2021-2022 de 4,3 millions d’euros pour environ 4 mois d’activité pleine à compter de décembre 2021

Résultat opérationnel consolidé préliminaire 2021-2022 de 1,9 millions d’euros (45% du CA) et résultat net consolidé préliminaire de 3,8 millions d’euros (89% du CA)

Objectif de croissance significative de l’activité pour 2022-2023 avec l’ouverture du métaverse et de nombreux univers







CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI », Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) annonce ses résultats consolidés préliminaires pour l’exercice 2021-2022. L’exercice d’une durée de 12 mois s’est terminé le 31 mars 2022 et les résultats en cours d’audit ont été examinés par le Conseil d'administration le 9 mai 2022. Les procédures d'audit des états financiers consolidés sont en cours de finalisation. Les rapports des Commissaires aux comptes seront publiés après vérification des notes annexes aux états financiers et des informations figurant dans le rapport financier annuel. Les chiffres figurant dans les tableaux de ce communiqué font l’objet d’arrondis en milliers d’euros.