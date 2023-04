CBI & Real Betis Balompié signent un accord de partenariat pour Football At AlphaVerse

Crypto Blockchain Industries (CBI) et le Club de football du Real Betis ont conclu un accord pour créer, dans le monde “Football at Alphaverse” (FAV), un univers virtuel d’AlphaVerse dédié au Club de Football de Séville.

CBI recréera une version digitale de l’univers du Real Betis dans lequel les fans et les supporters du Club du monde entier pourront se rencontrer, rester informés et profiter d'expériences uniques.

Dans le nouvel univers virtuel, les fans pourront se déplacer à travers différents espaces en 3D, du stade Benito Villamarín, avec ses plus de 60 000 sièges, à la cité du sport Luis del Sol et la nouvelle cité sportive Dos Hermanas ainsi que dans la ville de Séville permettant ainsi aux fans du monde entier de profiter d'une nouvelle expérience de proximité avec le Club. Les visiteurs auront la possibilité d'acheter des actifs numériques ainsi que des produits et des services réels.

Avec cet univers du Real Betis, CBI vise à fournir aux fans et aux supporters du club un espace où ils pourront se rencontrer, se connaître, profiter d'expériences uniques et rester informés des dernières nouvelles du club. CBI prévoit le lancement de ce premier monde « verdiblanco » dans le métaverse pour la saison 2023/24 en s’appuyant sur la collaboration technique de 60 développeurs spécialisés dans le secteur des jeux vidéo et du Web3.