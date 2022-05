CBI présente un nouvel univers pour AlphaVerse : Qtopia, le premier métaverse dédié à la communauté LGBTQ

• Univers développé en association avec des représentants de la communauté

• Priorité donnée à la création d’un monde virtuel permettant aux membres de se retrouver autour des thèmes importants pour la communauté



CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce la création de Qtopia, le premier métaverse dédié à la communauté LGBTQ. Détenu et développé par CBI, Qtopia offrira, à partir de son lancement début 2023, un espace en ligne promouvant la culture et la défense des droits LGBTQ au sein d’AlphaVerse, le métaverse de CBI.

En partenariat avec Rachel Kimelman et Jordan Weiss, cofondateurs de l'application sociale LGBTQ Qutie, Qtopia se veut un lieu de rencontre et d'échange en ligne pour les membres de la communauté LGBTQ et leurs alliés. Cet univers permettra à la communauté LGBTQ d'interagir et d'échanger des idées dans un monde solidaire, et de coordonner des initiatives à l'intérieur et à l'extérieur du monde virtuel. Les utilisateurs pourront créer une expérience totalement immersive comprenant des maisons, des appartements et d'autres lieux de rencontre virtuels.