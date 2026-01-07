• En décembre 2025, mesuré en Bitcoins, le rendement des serveurs de minage de CBI est stable par rapport au mois précédent

Paris, France, le 7 Janvier 2026 à 8h00 CET (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LWO - ALCBI; OTCQB : CBIPF) – CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») poursuit la mise en œuvre de sa stratégie ACE au cours du mois de décembre 2025. Les performances des serveurs de minage, mesurées en Bitcoins, restent stables par rapport au mois précédent, traduisant la solidité du modèle opérationnel du groupe dans un environnement de marché toujours volatile. Sur ce même mois, mesuré en USD, le rendement du minage reste toujours supérieur à 13% par an avec un Bitcoin à 87 500 USD. CBI maintient sa politique de conservation des Bitcoins en portefeuille afin de se positionner pour un éventuel rebond du marché et a pour ambition d’étendre son parc de serveurs.