CBI ouvrira la Saison 2 de son monde virtuel AlphaVerse le 8 février 2023

● De nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées pour la Saison 2, qui a notamment pour objectif de présenter les premières diffusions de contenus vidéos et les créations de communautés

● CBI développe un monde dédié au football, qui sera ouvert à de nombreux clubs européens et sud-américains



CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI », Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) annonce l’ouverture de la Saison 2 du Hub de l’AlphaVerse qui interviendra le 8 février 2023.

Frédéric Chesnais, Président - Directeur Général de CBI, a déclaré : “Après une première saison réussie, de nombreuses fonctionnalités seront introduites lors de la Saison 2. Ces ajouts portent tant sur les fonctionnalités du monde virtuel, avec notamment les modalités de diffusion de contenu vidéo et les outils de création de communautés, que sur la partie blockchain avec les modes de création des NFTs. Nous continuons par ailleurs de développer de nouveaux univers, en ligne avec notre stratégie, et en particulier celui dédié au football qui regroupera de nombreux clubs européens et sud-américains".