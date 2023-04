CBI et Cornucopias renforcent leur partenariat avec un accord de recrutement et d’intéressement réciproque

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) et CORNUCOPIAS annoncent aujourd'hui un accord d’intéressement par lequel une partie percevra un pourcentage du revenu généré par l’autre partie.

« The Island » de Cornucopias est un jeu basé sur la blockchain avec des fonctionnalités Build-To-Earn et Learn-To-Earn* dans lequel les joueurs peuvent être récompensés par et/ou posséder des terres, des propriétés et d'autres actifs NFT avec une valeur dans le jeu, tout en jouant à des jeux dans un métaverse amusant et sécurisé.

AlphaVerse, le monde virtuel basé sur la technologie blockchain (métaverse) de CBI, est actuellement en phase d’ouverture pour des testeurs. L'objectif d'AlphaVerse est de créer un hub central sur la blockchain, qui connecte une multitude de métaverses afin d’offrir une expérience la plus large possible. AlphaVerse développe ainsi différents univers, dont certains utilisent des marques tierces. AlphaVerse est un monde ouvert qui n(impose pas aux utilisateurs de posséder des crypto-devises pour ouvrir leur compte et visiter le monde virtuel. Certaines expériences sont également accessibles avec des monnaies traditionnelles, les crypto devises n’étant requises que lorsque les NFT sont achetés ou échangés.