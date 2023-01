CBI : Augmentation de capital de 4,9 millions d’euros par émission d’ABSA avec maintien du DPS, pour accélérer le développement d’AlphaVerse dans l’univers du football

Augmentation de capital de 4,9 millions d’euros par émission d’ABSA avec maintien du DPS, pour accélérer le développement d’AlphaVerse dans l’univers du football



CBI souhaite accélérer le développement d’AlphaVerse, en particulier dans l’univers des mondes digitaux dédiés au football, qu’elle développe pour le compte de clubs de premier plan. Opérés par CBI dans le cadre de licences accordées par les clubs avec partage des revenus, ces mondes s’appuient sur un modèle Free-to-Play. Chaque monde reproduit le stade du club en 3D au cœur d’un monde digital dédié au club et riche de nombreuses expériences et mini-jeux. Chaque place dans ces stades digitaux est un NFT qui offre des avantages dans la vie réelle. CBI propose à ces clubs de football partenaires un accès de premier plan au Web3 et entend offrir à chaque supporter une expérience en ligne unique.