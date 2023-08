CBI ANNONCE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC CHILIZ LABS POUR ELARGIR SA PLATEFORME DE DIVERTISSEMENT INTERACTIVE EN 3D INTEGRANT L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DÉDIÉE AU FOOTBALL

Paris, le 21 août 2023 - CBI (Euronext Growth Paris : FR0014007LW0 - ALCBI), une entreprise technologique française qui développe un nouveau monde virtuel (métaverse) appelé AlphaVerse, prévu pour être lancé plus tard cette année, a annoncé qu'elle allait intégrer Football at AlphaVerse (FAV), sa plateforme de divertissement interactive en 3D intégrant l'IA et dédiée au football, sur la Chiliz Chain. Les deux entreprises collaboreront également pour apporter de nouvelles utilisations aux détenteurs de Fan Tokens de Socios.com dans l'univers FAV.

Chiliz est le principal fournisseur de blockchain pour l'industrie mondiale du sport. Les Fan Tokens de Socios sont des jetons utilitaires associés à la plateforme Socios.com, offrant aux fans la possibilité d'acquérir des droits de vote et d'accéder à des récompenses et expériences uniques, notamment en interagissant avec les équipes de football et en participant à des initiatives d'engagement des fans alimentées par des tokens.

Football at AlphaVerse (FAV) sera au centre de la collaboration stratégique entre Chiliz Labs et CBI. FAV est une plateforme 3D free-to-play dédiée au football et développée par CBI sous licences officielles accordées par des clubs de football.