CBI annonce les dernières étapes de l'acquisition de Xave World, un métaverse consacré à la musique

Xave World fera partie d'AlphaVerse, le métaverse de CBI qui couvre déjà différents genres et expériences autour du jeu, de la musique et de nombreux autres domaines

Développé depuis 2020, Xave World offrira un large éventail de fonctionnalités et d'expériences : communautés, marché NFT, concerts, enregistrements et une crypto-monnaie dédiée

Avec cette acquisition, CBI se renforce dans l’univers de la musique, avec des expériences de plus en plus variées en complément des partenariats avec United at Home et Rave Age

Le prix d'achat est de 1,0 million d'euros : 0,1 million d'euros en espèces et 0,9 million d'euros payés en actions CBI à émettre, valorisées à 1,0 euro pour chaque action CBI