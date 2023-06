CBI ANNONCE LA PREMIÈRE COLLECTION NFT DE FOOTBALL SUR ALPHAVERSE

• La collection FAV sera disponible sur le marché Binance NFT

• Les premières boîtes mystères NFT seront lancées pendant l'été 2023

Crypto Blockchain Industries (CBI), une entreprise leader dans le domaine de la blockchain (Euronext Growth Paris : FR0014007LW0 - ALCBI), est ravie d'annoncer le lancement très attendu de sa première collection NFT de Football sur AlphaVerse, qui sera disponible sur le marché Binance NFT pendant l'été 2023.

CBI, réputée pour ses solutions innovantes en matière de blockchain, a activement développé l'univers Football at AlphaVerse (FAV), un monde numérique révolutionnaire dédié au football et qui met en avant les clubs, les joueurs et les fans. Le monde numérique en 3D de Football at AlphaVerse créera et lancera des collections exclusives de NFT capturant l'essence de l'expérience, permettant aux utilisateurs de détenir des souvenirs inoubliables liés au football.

Chaque NFT offrira des avantages réels tels que des maillots et des billets de match, ainsi que des avantages distincts et une utilité au sein de l'écosystème AlphaVerse, donnant accès à des événements exclusifs, des stades virtuels, des interactions avec les joueurs et bien plus encore. Cette intégration des NFTs et du monde du football marque une transformation significative de l'engagement des fans, plongeant les supporters dans un univers numérique sans précédent.