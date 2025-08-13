 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cava réajuste ses prévisions pour l'année 2025
13/08/2025

(AOF) - Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaires de Cava a augmenté de 20,3% sur 12 mois, à 278,2 millions de dollars. L’augmentation des ventes est due principalement à l'ouverture de 75 nouveaux de restaurants au cours ou après le deuxième trimestre de l’exercice 2024. Sur cette période, la chaîne de restaurants méditerranéens rapides a vu son bénéfice net reculer sur un an. Il passe de 19,7 à 18,4 millions de dollars. L'Ebitda ajusté ressort à 42,1 millions de dollars, contre à 34,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, soit une marge de 15% contre 14,7% il y a un an.

L'augmentation est principalement due à la solidité de la performance des nouveaux restaurants Cava qui ont ouvert pendant ou après le deuxième trimestre de l'exercice 2024 et aussi à l'effet de levier sur les frais généraux et administratifs.

Pour l'année 2025, Cava maintient ses prévisions d'Ebitda ajusté. Il est toujours attendu entre 152 et 159 millions de dollars.

En revanche, le groupe a abaissé ses prévisions de ventes des restaurants comparables : +4-6% contre +6-8% auparavant. Sur ce deuxième trimestre, les ventes des restaurants comparables ont progressé de 2,1%, contre 10,8% au premier trimestre 2025 et 14,4% au deuxième trimestre 2024.

En outre, le nombre d'ouvertures de nouveaux restaurants a été revu à la hausse : entre 68 et 70 contre précédemment entre 64 et 68.

