Cava invoque la prudence pour maintenir ses prévisions inchangées après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur financier aux paragraphes 6, 7 et 10) par Neil J Kanatt

Le groupe Cava CAVA.N a déclaré mardi qu’il faisait preuve de prudence en réitérant ses prévisions annuelles après avoir dépassé les attentes de Wall Street concernant son chiffre d’affaires et son résultat opérationnel du deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour sa cuisine méditerranéenne abordable, ce qui a fait grimper le cours de son action d’environ 12 % en séance prolongée.

La chaîne de restaurants, connue pour ses formules personnalisables, a déclaré qu’une épidémie de cyclosporose touchant plusieurs États , qui a rendu les consommateurs réticents à manger à l’extérieur, avait pesé sur ses ventes en juillet, même si elle n’utilisait pas d’ ingrédients liés à cette épidémie. "Alors que nous sortions (du deuxième trimestre), les inquiétudes générales concernant la consommation de légumes verts à feuilles et de fruits et légumes ont effectivement pesé sur nos ventes, qui ont toutefois commencé à rebondir", a déclaré à Reuters le directeur général Brett Schulman, ajoutant que Cava n’avait pas été touchée par la récente épidémie de salmonellose.

Pour le trimestre clos le 12 juillet, le chiffre d’affaires des restaurants comparables a progressé de 9 %, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 7,6 %, selon les données compilées par LSEG. La fréquentation a augmenté de 5,3 %.

L'EBITDA trimestriel ajusté a progressé de 30% pour atteindre 54,7 millions de dollars, dépassant les estimations de 52,1 millions de dollars.

L’épidémie de cyclosporiase a entraîné un ralentissement des ventes à périmètre constant, qui ont affiché un taux de croissance stable ou légèrement positif début juillet, avant que les performances ne s’améliorent de semaine en semaine jusqu’à retrouver une croissance à un chiffre dans la moyenne, a déclaré la directrice financière Tricia Tolivar lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

"Ce sontles segments de clientèle aux revenus les plus modestes qui génèrent les meilleurs résultats en termes de chiffre d’affaires des restaurants comparables", a déclaré Mme Tolivar, ajoutant que la stratégie de l’entreprise visant à limiter au maximum les hausses de prix continue de soutenir la demande.

Ces résultats encourageants interviennent alors même que les grandes chaînes de restauration rapide américaines peinent à attirer une clientèle soucieuse des prix, malgré les promotions. Cava a récemment lancé de nouveaux produits, tels que des chips de pita au barbecue à la harissa et du saumon nappé de sirop de grenade.

La chaîne a réitéré ses prévisions pour l’exercice 2026, tablant sur une croissance du chiffre d’affaires des restaurants comparables comprise entre 4,5% et 6,5% et un EBITDA ajusté compris entre 181 et 191 millions de dollars, invoquant les incertitudes liées aux questions de sécurité alimentaire, un contexte macroéconomique et géopolitique "instable" et une inflation persistante.

"Rien dans les tendances que nous observons aujourd’hui ne laisse penser que nous nous situerions dans la partie basse de cette fourchette", a déclaré Mme Tolivar.