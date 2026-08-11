Cava dépasse les attentes trimestrielles et réaffirme ses prévisions malgré les épidémies et les inquiétudes économiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Neil J Kanatt

Le groupe Cava CAVA.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d’affaires et son résultat opérationnel du deuxième trimestre, grâce à la demande pour ses plats méditerranéens abordables, mais a maintenu ses prévisions annuelles inchangées en raison des risques liés aux récentes crises de sécurité alimentaire et à l’incertitude macroéconomique.

Voici plus de détails:

* La chaîne de restaurants, connue pour ses formules personnalisables, a déclaré qu’une épidémiede cyclosporose survenue en juilletdans plusieurs États , qui a rendu les consommateurs réticents à manger à l’extérieur, avait freiné ses ventes.

* « Alors que nous sortions du deuxième trimestre, les inquiétudes plus générales concernant la consommation de légumes verts à feuilles et de fruits et légumes ont effectivement eu un impact sur nos ventes, qui ont toutefois commencé à rebondir », a déclaré à Reuters le directeur général Brett Schulman, ajoutant que Cava n’avait pas été affectée par la récente épidémie de salmonellose .

* Pour le deuxième trimestre clos le 12 juillet, le chiffre d’affaires à périmètre constant a progressé de 9%, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 7,63%, selon les données compilées par LSEG. La fréquentation a augmenté de 5,3%.

* Le chiffre d’affaires trimestriel a bondi de 31,3% pour atteindre 365,4 millions de dollars, dépassant les prévisions de 360,5 millions de dollars, tandis que l’EBITDA ajusté a progressé de 30% pour s’établir à 54,7 millions de dollars, dépassant les estimations de 52,1 millions de dollars.

* Les résultats encourageants de Cava interviennent alors même que les grandes chaînes de restauration rapide américaines peinent à attirer une clientèle soucieuse des prix, les remises ne suffisant plus à générer de la fréquentation.

* Cava a également lancé de nouveaux produits au menu, notamment des chips de pita au barbecue à la harissa et du saumon nappé de sirop de grenade, afin d’attirer davantage de clients.

* La chaîne a réaffirmé ses prévisions pour l'exercice 2026, tablant sur une croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant comprise entre 4,5% et 6,5% et un EBITDA ajusté compris entre 181 et 191 millions de dollars.

* M. Schulman a déclaré que ces prévisions inchangées reflétaient l’incertitude liée aux récents problèmes de sécurité alimentaire, un contexte macroéconomique et géopolitique « instable », ainsi qu’une inflation persistante, notamment due à la hausse des prix de l’essence.