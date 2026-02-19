 Aller au contenu principal
Catheter Precision chute suite à la vente de son activité de dispositifs de nettoyage artériel
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 14:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions du fabricant d'appareils cardiaques Catheter Precision VTAK.A chutent de 10,76% à 1,52 $ avant bourse

** La société annonce qu'elle vend sa technologie de cathéter d'athérectomie - un dispositif utilisé pour éliminer la plaque des artères - à une autre société d'appareils médicaux

** L'accord comprend 15 000 $ en espèces à la clôture, une participation de 5 % dans l'acheteur avec anti-dilution jusqu'à 5 millions de dollars, et des redevances sur 10 ans à partir de 1,5 % des ventes nettes - VTAK

** La société indique que cette opération fait suite à la révision du pipeline et lui permet de se concentrer sur les dispositifs de traitement des troubles du rythme cardiaque

** La société déclare que la vente fournit une petite augmentation de trésorerie, une augmentation potentielle des capitaux propres et des revenus de redevances si les produits se vendent bien

** Les actions ont baissé de ~79% en 2025

