Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cathay Pacific, affecté par la crise sanitaire, va supprimer 5.900 emplois Reuters • 21/10/2020 à 06:46









CATHAY PACIFIC, AFFECTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE, VA SUPPRIMER 5.900 EMPLOIS SYDNEY (Reuters) - La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific Airways a annoncé mercredi qu'elle allait supprimer 5.900 emplois et mettre fin à sa marque régionale Cathay Dragon alors qu'elle fait face à une chute de la demande du fait de la pandémie de coronavirus. Elle a aussi fait savoir qu'elle tenterait de modifier les conditions des contrats des membres d'équipage et des pilotes. "La pandémie continue d'avoir un effet dévastateur sur l'aviation et la dure réalité est que nous devons restructurer fondamentalement le groupe pour survivre", a dit dans un communiqué le directeur général de Cathay, Augustus Tang. (Jamie Freed; version française Jean Terzian)

Valeurs associées CATHAY PAC AIRWA Tradegate -5.72%