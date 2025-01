Caterpillar: ventes en recul au 4T, la tendance devrait se poursuivre en 2025

Le groupe américain Caterpillar a annoncé jeudi dans un communiqué un nouveau recul de ses ventes au quatrième trimestre, et a dit s'attendre à ce que la baisse se prolonge en 2025.

(illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Vers 15H00 GMT, l'action du groupe perdait 4,14% à la Bourse de New York, à 376,95 dollars.

D'octobre à décembre, le chiffre d'affaires s'est replié de 5% sur un an, à 16,22 milliards de dollars, principalement "à cause d'une baisse des volumes", a décrit le groupe dans le communiqué.

Ce ralentissement s'explique à la fois par "l'impact des changements" dans les stocks de ses revendeurs et par "la baisse des ventes d'équipements aux utilisateurs finaux", a-t-il souligné.

Lors d'un appel aux investisseurs, Jim Umpleby, le PDG de Caterpillar, a dit s'attendre pour 2025 à un chiffre d'affaires "légèrement inférieur à celui de 2024", à cause de ventes moindres de ses équipements notamment dédiés à la construction, à l'agriculture et aux mines.

Sur les trois derniers mois de 2024, le bénéfice net de Caterpillar est toutefois en hausse, à 2,79 millards de dollars, contre 2,68 milliards un an plus tôt et est meilleur qu'attendu.

Le consensus des analystes de FactSet anticipait un bénéfice net de l'ordre de 2,34 milliards de dollars.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée de référence pour les marchés, il s'établit à 5,14 dollars, au-dessus des 5,02 dollars du consensus.

Dans le détail, "le chiffre d'affaires a baissé dans les trois principaux segments" d'activité de l'entreprise, a-t-elle noté dans son communiqué.

Dans la construction, le groupe a subi un recul de 8% de son chiffre d'affaires à 6,00 milliards de dollars, suite à des ventes en berne et des effets de prix négatifs dans toutes les régions du monde à l'exception de l'Amérique latine.

La branche ressources industrielles (agriculture, mines, hydrocarbures, etc) a également subi un net repli, avec une baisse de 9% de son chiffre d'affaires sur un an. Elle a été affectée par une baisse de ses volumes, notamment en Amérique du Nord.

Seule la division Energie et transport est parvenue à afficher un chiffre d'affaires quasi stable, à 7,65 milliards de dollars, la baisse des volumes ayant été globalement compensée par des effets de prix favorables.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires a reculé de 3% à 64,8 milliards, contre 67,1 milliards un an plus tôt et le bénéfice par action hors exceptionnels atteint 21,90 dollars, contre 21,21 en 2023.