Caterpillar: un milliard de dollars donnés par la Fondation
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 15:37

(Zonebourse.com) - Caterpillar indique que sa branche philanthropique Caterpillar Foundation a franchi la barre du milliard de dollars de dons à l'échelle mondiale au cours de son histoire, 'pour améliorer les vies et construire des communautés plus fortes, plus résilientes et plus durables'.

Depuis sa création en 1952, la Fondation a investi pour soutenir plus de 11.000 organismes communautaires dans 110 pays et sur six continents, en particulier dans 'le développement de la main-d'oeuvre et les infrastructures naturelles et vitales'.

Si ses premières subventions concernaient historiquement les hôpitaux et la formation des personnes handicapées, elle a ensuite élargi ses actions à des domaines comme l'enseignement ou la préparation aux catastrophes naturelles.

Valeurs associées

CATERPILLAR
416,310 USD NYSE +0,63%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

