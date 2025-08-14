Caterpillar: un milliard de dollars donnés par la Fondation
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 15:37
Depuis sa création en 1952, la Fondation a investi pour soutenir plus de 11.000 organismes communautaires dans 110 pays et sur six continents, en particulier dans 'le développement de la main-d'oeuvre et les infrastructures naturelles et vitales'.
Si ses premières subventions concernaient historiquement les hôpitaux et la formation des personnes handicapées, elle a ensuite élargi ses actions à des domaines comme l'enseignement ou la préparation aux catastrophes naturelles.
Valeurs associées
|416,310 USD
|NYSE
|+0,63%
