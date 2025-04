Caterpillar: nomination du nouveau directeur général information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 13:03









(CercleFinance.com) - Caterpillar rapporte que son président-directeur général, D. James Umpleby III, deviendra président exécutif du conseil d'administration à compter du 1er mai.



Joseph E. Creed, actuellement directeur des opérations, lui succédera en tant que directeur général et intégrera le conseil d'administration à cette même date.



Entré chez Caterpillar en 1997, Joseph E. Creed a occupé plusieurs postes de direction dans les divisions Finance, Énergie et Transport.









