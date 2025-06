Caterpillar: le dividende trimestriel augmenté de 7% information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 16:52









(CercleFinance.com) - Caterpillar signe l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones mercredi à la Bourse de New York suite à l'annonce d'une augmentation du montant de son dividende trimestriel.



Le constructeur américain d'engins de chantier indique qu'il prévoit d'accroître son dividende, à compter du mois d'août, de dix cents par action pour le porter à 1,51 dollar, soit une augmentation de l'ordre de 7%.



Le groupe basé à Irving (Texas) rappelle qu'il a toujours versé un dividende trimestriel en numéraire à ses actionnaires depuis 1933 et qu'il s'agit de la 31ème année d'affilée de hausse de son coupon.



L'action, en baisse de 1% cette année, gagne actuellement 1,2%, signant au passage la troisième plus forte hausse de l'indice Dow.





Valeurs associées CATERPILLAR 362,725 USD NYSE +1,14%