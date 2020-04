Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar: Le bénéfice chute de 46% au T1, pas de perspectives pour 2020 Reuters • 28/04/2020 à 14:14









CATERPILLAR: LE BÉNÉFICE CHUTE DE 46% AU T1, PAS DE PERSPECTIVES POUR 2020 CHICAGO (Reuters) - Caterpillar Inc a fait état mardi d'une chute de 46% de son bénéfice trimestriel, avec des ventes en baisse dans tous ses principaux secteurs d'activité, reflet de la dévastation économique provoquée par la pandémie de coronavirus. Le plus grand fabricant mondial d'équipements de construction et d'exploitation minière a publié au titre du premier trimestre un bénéfice ajusté de 1,60 dollar par action contre 2,94 dollar l'année précédente, bénéfice inférieur à l'estimation de 1,69 dollar des analystes selon les données Refinitiv Eikon. En raison de la crise sanitaire, l'entreprise n'a pas souhaité communiquer de perspectives pour l'année 2020. À la mi-avril, Caterpillar a déclaré qu'environ 75% de ses installations de production étaient en activité et que certaines installations temporairement fermées avaient rouvert. Le cash flow d'exploitation est ressorti à 1,130 milliard de dollars (1,038 milliard d'euros). A la fin mars, Caterpillar disposait de 7,1 milliards de dollars (6,5 milliards d'euros) de liquidités et des facilités de crédit mondiales disponibles à hauteur de 10,5 milliards de dollars (9,6 milliards d'euros). (Rajesh Kumar Singh; version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

