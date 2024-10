Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Caterpillar: lanterne rouge du Dow, Morgan Stanley dégrade information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 16:49









(CercleFinance.com) - Caterpillar accuse lundi la plus forte baisse de l'indice Dow Jones, pénalisé par une dégradation de Morgan Stanley qui dit s'inquiéter de l'activité du fabricant d'engins de chantier.



Dans une étude sectorielle diffusée dans la matinée, la banque d'affaires américaine indique être passé à une recommandation 'sous-pondérer' sur le titre, contre 'pondérer en ligne' jusqu'ici, avec un objectif de cours ramené de 349 à 332 dollars.



Morgan Stanley explique être préoccupé par la décorrélation entres les fondamentaux du secteur et ses performances boursière, que la firme new-yorkais explique par l'optimisme du marché concernant la santé de l'économie et la situation géopolitique.



Au vu de l'évolution de la demande, de la montée des stocks et de l'intensification de la concurrence, MS indique plutôt s'attendre à une révision à la baisse des anticipations de Wall Street sur les fabricants de machines pour la construction comme Caterpillar, Oshkosh ou Terex.



Suite à ces commentaires, l'action Caterpillar perdait 2,4% lundi en début de matinée à la Bourse de New York.





Valeurs associées CATERPILLAR 395,45 USD NYSE -1,67%