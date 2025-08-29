Caterpillar: l'impact des droits de douane revu à la hausse, le titre souffre information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 16:21









(Zonebourse.com) - Caterpillar a annoncé jeudi soir avoir revu à la hausse l'impact estimé de la mise en place des nouveaux droits de douane américains sur ses comptes, désormais évalué entre 1,5 et 1,8 milliard de dollars sur l'exercice 2025, contre 1,3-1,5 milliard de dollars estimé au début du mois.



Les surtaxes douanières imposées par Washington sur les produits importés devraient également avoir un impact financier plus important qu'attendu sur ses résultats de troisième trimestre, de l'ordre de 500 à 600 millions de dollars sur la période, indique le fabricant d'engins de chantier dans un formulaire transmis à la SEC, l'autorité boursière new-yorkaise.



En conséquence, le groupe basé à Irving (Texas) dit désormais s'attendre à dégager une marge opérationnelle ajustée dans le bas de sa fourchette d'objectifs annuels.



Le titre Caterpillar chutait de 3,2% vendredi matin dans le sillage de ces annonces, les investisseurs jugeant que les mesures mises en oeuvre par le constructeur d'équipements de construction et d'exploitation minière afin de limiter l'impact de ces nouveaux droits de douane s'avèrent pour l'instant insuffisantes.



'Caterpillar s'était déjà retrouvé dans la même situation au moment du Covid en prenant du retard sur ses concurrents', rappelaient récemment les analystes de BofA.



'Le groupe s'était ensuite repris et avait amorcé une dynamique plus favorable en termes de prix et d'exécution opérationnelle', souligne la banque d'affaires.



'Il nous semble toutefois peu probable que Caterpillar reste sans rien faire en 2026 sur la question des tarifs, alors que ses rivaux commencent déjà à agir afin de compenser leur impact sur les coûts et les prix', conclut BofA.





Valeurs associées CATERPILLAR 417,850 USD NYSE -3,94%