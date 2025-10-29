Caterpillar: L'IA tire la division énergie et transport au 3e trimestre

Le logo de Caterpillar

Caterpillar a dépassé mercredi les estimations de bénéfice et de chiffre d'affaires au troisième trimestre, l'essor des technologies de l'intelligence artificielle (IA) ayant stimulé la demande pour ses solution de production d'énergie.

La division énergie et transport du fabricant d'équipements industriels a alimenté une grande partie de la croissance du groupe au cours des derniers trimestres en raison des investissements dans les centres de données, gourmands en énergie.

L'accent mis par le président Donald Trump sur les projets énergétiques a également favorisé ce segment.

L'unité, qui fabrique également des équipements miniers, a enregistré une hausse de 17% de ses ventes au troisième trimestre, pour atteindre environ 7,2 milliards de dollars (6,17 milliards d'euros). Elle contribue à hauteur de 40% au chiffre d'affaires global de Caterpillar.

Les fabricants de machines industrielles sont cependant confrontés à des coûts plus élevés en raison des droits de douane de Donald Trump sur les importations, alors que la faiblesse de la demande et les taux d'intérêt élevés limitent leur capacité à répercuter la hausse sur les clients.

L'entreprise s'attend désormais à ce que les coûts annuels liés aux droits de douane se situent entre 1,6 et 1,75 milliard de dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant entre 1,5 et 1,8 milliard de dollars.

Au cours du deuxième trimestre, les entreprises du monde entier ont signalé un impact financier annuel combiné compris entre 16,2 et 17,9 milliards de dollars et près de 15 milliards de dollars pour 2026, selon un outil de suivi des droits de douane de Reuters.

L'entreprise, considérée comme un indicateur de l'économie industrielle mondiale, a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 17,6 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street qui tablait sur 16,77 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son segment principal, la construction, a enregistré une hausse de 7% de son chiffre d'affaires, à 6,76 milliards de dollars, grâce à des hausses de prix.

Le groupe a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté par action de 4,95 dollars, dépassant l'estimation moyenne de 4,52 dollars.

(1 euro = $1.1662)

(Rédigé par Nandan Mandayam et Nathan Gomes à Bangalore ; version française Noémie Naudin, édité par Kate Entringer)